Üstel: “İrsen Küçük, yol göstericiliği ve ağabey duruşu ile yeri doldurulamayacak bir devlet adamıydı”

Başbakan Ünal Üstel, merhum başbakan İrsen Küçük’ün vatan sevgisini her daim ön planda tutmuş, ağabey duruşuyla çok sevilen, yeri doldurulamayacak bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, merhum Başbakan İrsen Küçük’ün ölümünün 5’nci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli siyasi liderlerden biri olan, Kurucu Meclis Üyeliği, Milletvekilliği, Bakanlık ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş, Erenköy Mücahidi olarak milli mücadeleye katkı koymuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Merhum Başbakanlarından İrsen Küçük’ü ölümünün 5’inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

İrsen Küçük, çok sevdiği ülkesine ve Ulusal Birlik Partimize ömrü yettiği sürece özveriyle hizmet etmiş, insan ve vatan sevgisini her daim ön planda tutmuş, son derece duyarlı ve saygın kişiliğiyle, yol göstericiliği ve ağabey duruşu ile çok sevilen ve yeri doldurulamayacak bir devlet adamıydı.

Kıbrıs Türkü’nün varlığını, kendi vatanında, refah içinde ve çağdaş devlet anlayışı ile sürdürebilmesi için, Başbakanlık dönenimde ortaya koyduğu çabalar, altyapı yatırımları ve Asrın Projesi Anavatan Suyu’nun topraklarımızla kavuşması için Anavatan Türkiye ile harcadığı emek, siyasi tarihimiz içinde müstesna değerini korumaya devam edecektir.

İrsen Küçük’ün milli mücadele yıllarından, devletimizin kuruluşuna kadar geçen tüm dönemlerde, Tarım Bakanlığı, UBP Genel Sekreterliği, UBP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde ortaya koyduğu bilgi ve deneyimleri, bir devlet büyüğümüz olarak daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Siyasetinin unutulmaz liderleri arasında yerini almış Merhum Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın İrsen Küçük’ü her geçen yıl daha çok özlüyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 5. yılında rahmetle anıyoruz.”