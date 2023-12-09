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Yeniboğaziçi'nde Remzi kadro dışı

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Yeniboğaziçi'nde Remzi kadro dışı
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Süper Lig'de zor günler geçiren Yeniboğaziçi'nde Mehmet Fahlioĝluları başkanlığındaki yönetim kurulu kaleci Remzi Rıylı'yı kadro dışı bıraktı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü 1933 Yılında kurulan ülkenin en eski 5 takımından biri olduğunu Hatırlatarak, bu kulübün bünyesinden yetişmiş yüzlerce karakterli sporcuyu Kıbrıs futboluna kazandıran örnek bir kulüp olduğunu 90 Yıldır görmektesiniz. Sportif başarılar ve isimler gelip geçicidir, aslolan Yeniboğaziçi forması ve onu taşıyan örnek sporculardır. Bu bağlamda sezon başından beri takımın birlik bütünlüğünü zedeleyen ve disiplinsiz hareketlerde bulunan Kaleci REMZİ RIYLI’nın Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda süresiz kadro dışı kalmıştır. Bundan sonraki süreçte radikal karar almaktan çekinmeyeceğinizi spor kamoyuna bildirir saygılar sunarız."
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