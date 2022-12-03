AKSA Futbol Ligleri 11. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Türk Ocağı-Hamitköy: 2 – 0
MağusaT.Gücü-Mesarya: 3 – 2
Gönyeli-Yonpaş Dumlupınar: 1 – 1
ChinaB.G.Gücü-Cihangir: 1 – 3
K.Kaymaklı-Lefke: 0 – 4
4 Aralık 2022, Pazar
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Yenicami (Fehim Dayı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Mormenekşe-Yenierenköy: 5 – 3
Miracle Karşıyaka-Dörtyol: 4 – 0
BafÜ.Yurdu-Pera Gençler B. 1 – 2
Yalova-Yeniboğaziçi: 2 – 1
4 Aralık 2022, Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-M.HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Mustafa Öztugay)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Lapta (Ferhat Tuna)
14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Düzkaya (Tufan Çerçioğlu)
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