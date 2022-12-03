Lefke, Ruso’da coştu

Lefke, Hüseyin Ruso Stadı’nda konuk olduğu K.Kaymaklı’yı 4-0 gibi farklı skorla mağlup ederek yukarıya tırmanışını sürdürürken, K.Kaymaklı’nın düşüşü sürdü

Stad: K.Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso StadıHakemler: Şakir Azizoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Serkan ÖzdenkciK.Kaymaklı: Raif, Mehmet Kaygısız, Sena, Hasan, Muhammet(Alp), Ahmet Öztürk(Hasan Evren), Emre(İbrahim), Mehmet Öztürk, Arda, Ahmet Hatay, Mehmet Göçben(Yağış)Lefke: İrfan, Yakup, Kaan, Kemal, Aykut, Chidi, Mustafa, Aziz(Okan), Yılmaz(Arda), Kabiru(Umut), Zekai(Yılmaz).Goller: Dk. 16 Kaan, Dk. 48 ve 60 Yılmaz, Dk. 59 Aziz (Lefke)Aksa Süper Ligin 11. Hafta mücadelesinde ligde istediği sonuçları alamayarak orta sıralarda mücadele eden ve hafta başında teknik direktör değişikliğine giden K.Kaymaklı ile üst sıraları hedefleyen Lefke arasındaki karşılaşma konuk Lefke’nin 4-0 üstünlüğünde tamamlandı.Oyuna kontrollü başlayan her iki takım ilk devrede pozisyon üretmekte zorlanırken Lefke ilk duran topta golü buldu.Dk.16 Lefke'nin Yılmaz'la kullandığı kornerde altı pas üzerinde K.Kaymaklı defansının uzaklaştırmak istediği topa ayak koyan Kaan topu ağlarla buluşturdu.0-1Dk.43 Hızlı gelişen Lefke atağında Kabiru'un getirdiği topla buluşan Aziz önünü boşaltarak şutunda top kalecide kaldı.Dk. 45 Organize gelişen K. Kaymaklı atağında sağ kanatta topla buluşan Mehmet Kaygısız'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Mehmet Göçben'in kafa vuruşunda top yan direğe vurarak auta gitti.İkinci devreye konuk Lefke adeta golle başladı.Dk. Lefke atağında Kabiru’nun K.Kaymaklı ceza sahasına yaptığı ortada Yılmaz güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0 – 2Dk. 59 Lefke atağında Armstrong’un savunma arkasına pasında topla buluşan Aziz bekletmeden vurdu ve farkı 3’e çıkardı (0-3).Dk.60 Ani gelişen Lefke atağında Yılmaz rakibinden sıyrılarak çok sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi (0-4).Geriye kalan dakikalarda Lefke oyunu rölantiye alırken, K.Kaymaklı gol için yüklenmesine karşın gol atma başarısı gösteremedi ve maç K.Kaymaklı 0 – Lefke 4 şeklinde tamamlandı.