Akova futbolcularının talibi çok

Akova futbolcuları Cemil Avvad, Hakan Bulut, Derviş Özeralp ve Berhan Çelme’yi kiralamak için birçok takım nabız yokluyor

İbrahim DALOĞLU

Mağusa bölgesi kulüplerinden olan ve geçtiğimiz sezon maddi sorunlar nedeniyle K-Pet 1. Lig’e katılmayarak BTM 1. Lig’e düşen Akova Kulübü futbolcularına yeni sezon öncesinde transfer teklifleri yağıyor.

Geçtiğimiz sezon birçok futbolcusunu bölge kulüplerine kiralayan Akova Kulübü’nde yeni sezon öncesi yine bu futbolculara taliplerin çok olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu sezon K-Pet 1. Lig’de mücadele edecek olan bölge kulüplerinden Yeni Boğaziçi Kulübü geçtiğimiz sezon kiraladığı tecrübeli Cemil Avvad, Hakan Bulut ile Derviş Özeralp ve Berhan Çelme’yi kiralamak için Akova Başkanı Şuayıp Celme’ye teklif götürdüğü bildirildi. Bu arada Cemil ile Derviş için bu sezon ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek olan İncirli takımının da nabız yokladığı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Mormenekşe’de 2. devresinde ise Gençler Birliği’nde oynayan Berhan için Yeni Boğaziçi dışında Gençler Birliği ve Düzkaya’nın da nabız yokladığı bildirildi.

