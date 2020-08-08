Denner ve Denktaş zirveye tırmandı

Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) düzenlediği ikinci yarışı olan tırmanma yarışında ralli klasmanında birincisi Rauf Denktaş, tırmanma klasmanında ise birinci Deniz Denner oldu. Ralli kategorisinde genel klasman, 1. Rauf Denktaş - Mehmet Mişon 2. Selen Bilgimer - Salih Kanatli 3. İbrahim Yolcu Argun geldi. Tirmanma kategorisinde sıralama 1. Deniz Denner - Ömer Topçu 2. Doğa Koyuncu 3. Kemal Topçuoğlu, şeklinde oluştu.
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