KTFF C Lisans Antrenörlük Kursu 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu C Lisans Antrenörlük Kursu düzenliyor. 24 Haziran – 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında C Lisans Kursu’nu organize edilecek olan KTFF başvuruları 27 Mayıs – 10 Haziran 2024 tarihleri arasında alacak. Kursa katılacak olanların ilgili tarihlerde başvuru yapması istenirken, belgelerini eksik getirenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada 22.04.2024 tarihli Yönetim Kararı doğrultusunda kursa başvuru ücretinin 15 bin Türk Lirası olduğu belirtildi.

Öte yandan C Lisans Kursu’na başvuruların beklenen sayıdan fazla olması durumunda Ağustos ayı içerisinde tekrardan bir C Lisans Kursu açılacağı belirtildi.

Kursa katılacak olanlardan istenen belgeler;

1) KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi

2) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) Polisten Alınacak Adli Sicil Kaydı Belgesi

4) Son Mezun Olduğu Okulun Diploma Fotokopisi

5) Kursa Katılım Ücreti

6) Herhangi bir doktordan alınacak sağlık raporu