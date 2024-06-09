Akıncılar farka alıştı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig4.Grupta 5.Hafta maçında Akıncılar GSK,Dilekkaya ASK’yı konuk etti.
Hasan Onalt Stadında oynanan Akıncılar GSK – Dilekkaya ASK maçını Cenk Aras Özfuttu yönetti.
İlk devrede daha üstün olan ve maça hızlı başlayan Akıncılar takımı, 5. dakikada Süleyman Kahraman ve 9. dakikada Fırtına Özdil’in kafa golleriyle 2 – 0 öne geçti.
İkinci devrede kontrollü oynayan Akıncılar GSK, Furkan Taşkıran’ın 89. dakikadaki golüyle maçı 3 – 0 kazanıp, üst üste ikinci farklı galibiyetini alarak rakibini sıralamada geride bıraktı.
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