banner913
banner932
"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı
19 0
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
Yarköy’e, Ergazi ‘Dur’ dedi
36 0
 
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
Halkın Sesi Tarihe Tanıklık Ediyor: 50 Yıl Önce Bugün Ana Sayfamıza Yansıyanlar
28 0
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
Açlık sınırı 24 bin 268 TL
23 0
GKK hızır gibi yetişti
GKK hızır gibi yetişti
22 0
Bir tarih daha göçtü
Bir tarih daha göçtü
40 0
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
6’ıncı geleneksel bisiklet ada turu yarın ve pazar günü yapılacak
22 0
banner1032
banner1038

Akıncılar farka alıştı

banner1020

banner974
Akıncılar farka alıştı
banner971
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig4.Grupta 5.Hafta maçında Akıncılar GSK,Dilekkaya ASK’yı konuk etti.
Hasan Onalt Stadında oynanan Akıncılar GSK – Dilekkaya ASK maçını Cenk Aras Özfuttu yönetti.
İlk devrede daha üstün olan ve maça hızlı başlayan Akıncılar takımı, 5. dakikada Süleyman Kahraman ve  9. dakikada Fırtına Özdil’in kafa golleriyle 2 – 0 öne geçti.
İkinci devrede kontrollü oynayan Akıncılar GSK, Furkan Taşkıran’ın 89. dakikadaki golüyle maçı 3 – 0 kazanıp, üst üste ikinci farklı galibiyetini alarak rakibini sıralamada geride bıraktı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.