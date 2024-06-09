Taşkent ikinci devrede coştu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig3.Grupta 5.Hafta maçında Taşkent TSK, Alayköy SKKD’yı konuk etti.
Sadık Cemil Stadında oynanan Taşkent TSK – Alayköy SKKD maçını Abdülkadir Karadağ yönetti.
İlk devrede daha üstün olan Taşkent, Selim Cangül’ün golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde tamamladı.Alayköy’de Murat Ulaş 43. dakikada kırmızı kart gördü.
İkinci devrede rakibinin üstüne yüklenen Taşkent, yorulan 10 kişilik rakibi karşısında Cem Kaygısız’ın 3 ve Faruk Çeler’in golleriyle maçı 5 – 0 kazanarak, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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