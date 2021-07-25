Akdoğan gençliği futbol oynamak istiyor

Akdoğan gençliği, Akıncılar Gençlik Kulübü'nün antrenman yapmaması ve Akdoğan Özgürlük Stadının futbola elverişli olmaması sebebiyle futboldan uzak kalırken, gençler, destek beklediklerini açıkladılar

Akdoğan gençliği, Akıncılar Gençlik Kulübünün antrenman yapmaması ve Akdoğan Özgürlük Stadının futbola elverişli olmaması sebebiyle futboldan uzak kaldı.

Futbol oynamak için bir araya gelen Akdoğan gençliği yetkililere ve duyarlı kişilere çağrıda bulunarak kendilerine yardımcı olunmasını istedi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akdoğan gençliğinin açıklaması şöyle:

"Biz Akdoğan gençleri olarak futbol kulübümüz Akıncılar Gençlik Kulübünün sezonu açmamasından mağduruz. Bunu köyümüzdeki en büyük eksiklik olarak görüyoruz.

Akıncılar Gençlik Kulübü Genç Takımı olarak kendi girişimlerimizle dostluk maçlarıyaparak bir şeyler başarmaya çalıştık.

Sizden ricamız bize birazcık destek olmanızdır.Antrenman yapabilmemiz için sahamızında biraz düzeltilmesidir.”

