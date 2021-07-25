Latif: Gençlerimiz haklıdırlar

Ahmet Latif, “Özgürlük Stadı, belediyenin sorumluluğundan alındıktan sonra stada bir çivi bile çakılmadı. Belediye ise spor tesisleri projesini hayata geçirdi. Futbol oynayabilecekleri bir takım ve saha isteyen gençlerimiz haklıdırlar ve sahipsiz de değildirler.” açıklamasını yaptı

Akdoğan Belediyesi başkanı Ahmet Latif, futbol oynamak için sosyal medyadan destek çağrısı yapan Akdoğan gençlerine destek verdi.

Ahmet Latif’in konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Gençlerimizin bugün yaşadıklarını geçmiş yıllarda da gördüğümüz ve yaşadığımız için Akdoğan Belediyesi olarak yıllarca atıl durumda olan Akdoğan Özgürlük Stadını, Spor Dairesi ile yapmış olduğumuz protokol ile devralmıştık.

Yapmış olduğumuz tamir tadilat ve bakım işlerinden sonra Akdoğan Özgürlük Stadı başta beldemiz takımı AGK A Takımı olmak üzere U-12, U-15, U-17 takımlarına Mesarya Spor Kulübü, İncirli Spor Kulübü takımlarının antrenman ve lig maçlarında ev sahipliği yaptı.

Bunca emeğe rağmen herkesin bildiği gibi çeşitli bahaneler ile Spor Dairesi ile yapmış olduğumuz protokol 2019 yılında tek taraflı olarak fesih edilmiş ve Akdoğan Özgürlük Stadı Spor Dairesi tarafından Sentetik çim ve tartan pist ve gece maçlarının oynayabileceği bir stad haline getirileceği söylenmişti.

Ne yazık ki geçen sürede bir çivi bile çakılmadı ve geçen yıl Btm-2 Ligine katılan beldemiz takımı AGK antrenman ve lig maçlarını Beyarmudu Sahasında oynamak zorunda kaldı.

Geldiğimiz durum ortadadır. Sahada gençlerimiz kendi aralarında bile maç yapamaz hale geldi. Akdoğan Belediyesi olarak biz beldemizde yaşayan gençlerimizin ve her bir bireyin daha sağlıklı ortam da spor yapabilmesini sağlamak amacıyla spor tesisleri projesini hayata geçirdik. İçerisinde spor aletleri, halı saha, basketbol sahası, voleybol ve tenis sahaları ve yürüyüş alanı ile hizmet veriyoruz.

Geçmişte olduğu gibi bu günde gençlerimizin sosyal medya üzerinden haklı bir isyanı vardır. Sağlıklı bir ortamda spor yapabilecekleri bir saha ve futbol oynayabilecekleri bir takım isterler.Çok şey mi istiyorlar? Hayır.

Elbetteki bu onların en doğal hakkı ve haklı bir talep bize düşen görev de haklı taleplerini karşılamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmektir.

Hepimizin bildiği gibi beldemizde geçmişte 2 spor kulübümüz vardı. Maalesef 2016 yılında güncellenen dernekler yasası nedeniyle tüzüğünün yenilemediği için Aydoğan Türk Spor Kulübü,kaymakamlık tarafından fesh edilmiş ve uzunca bir süredir hiç bir faaliyeti bulunmamaktadır. Bir diğer kulübümüz 6 – 7 yılık bir aradan sonra 2018 yılında yeniden faaliyete geçerek Akdoğan Akıncılar Gençlik ve Spor Derneği (AGK) adı ile yeniden tescillenmiş ve faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Umarım gençlerimizin bu haklı taleplerine karşılık verilir. Gençlerimiz için geçmişte olduğu gibi bu günde Akdoğan Belediyesi olarak Spor Dairesi ve kulüpler nezdinde her türlü işbirliğine ve güç birliğine hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririm.Tabii ki niyetiniz bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse.Saygılarımla.”

