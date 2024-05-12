Akçay, Serhatköy’den galibiyetle döndü

Gökhan Kuzu

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de sezon hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 1.Grup 1. Haftasında Akçay konuk olduğu Serhatköy’ü 3 – 1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Abdullah Genç’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Akçay’a galibiyeti getiren golleri Şenol Palaz atarken, Serhatköy’ün golünü ise penaltıdan Engin attı.

