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Akçay, Serhatköy’den galibiyetle döndü

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Akçay, Serhatköy’den galibiyetle döndü
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Gökhan Kuzu
Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de sezon hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 1.Grup 1. Haftasında Akçay konuk olduğu Serhatköy’ü  3 – 1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Abdullah Genç’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Akçay’a galibiyeti getiren golleri Şenol Palaz atarken, Serhatköy’ün golünü ise penaltıdan Engin attı.
 
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