Akaichi Mircacle Değirmenlik’e imzayı attı

Tunus Milli Takımı’nın eski golcüsü Ahmed Akaichi, Miracle Değirmenlik takımına transfer oldu

Necati KülahılarSüper Lig’in yeni takımı Miracle Değirmenlik Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Miracle Değirmenlik, bugün attırdığı imzayla yabancı transferini noktaladı. Son olarak Lübnan’ın Al-Ahid takımında forma giyen 33 yaşındaki Tunus Milli Takımı’nın eski golcüsü Ahmed Akaichi, Miracle Değirmenlik takımına transfer oldu.Akaichi, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda yapılan imza töreniyle resmen Miracle Değirmenlik’li olurken, imza törenine başkan Hakan Törehan, eşi Asbaşkan Ebru Törehan ile menajer Tekin Birinci, teknik direktör Mehmet Bolkan ve futbolcular katıldılar.Tunuslu yıldız oyuncu, KTFF Süper Lig’de Miracle Değirmenlik takımının şampiyonluğu için ter dökecek.