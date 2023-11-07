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Ahmet Nur Çebi, aday olmayacak

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Camianın yeni bir kan değişimine ve yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadıklarını da anlattı

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Ahmet Nur Çebi, aday olmayacak
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Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu onurlu görevi bana yaşatan genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Geçen sene tarlayı temizledik. Bu sene tarlayı ektik. Gelenlere ürünü toplamak kalacak." dedi.
 "Cumhuriyet'in 100. yılında başkanlık yaptım. Bu onuru bana yaşatan camiaya çok teşekkür ediyorum"
Başkan Çebi, Tüpraş Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Çebi, "Çok üzüntüsünü çektiğim bir süreç. Yıpratıcı oldu. Camianın huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir enerjiye ve kan değişimine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki en iyisi bu olur. Değişimin de pozitif olacağını düşünüyorum. Camiayı bir sakinliğe kavuşturalım. Burası her zaman bizim olacak. Beşiktaş söz konusuysa kendimizi yakmayı da bilmeliyiz. Beşiktaş'ın 120. yılında başkanlığını yaptım. Cumhuriyet'in 100. yılında başkanlık yaptım. Bu onuru bana yaşatan camiaya çok teşekkür ediyorum. Gitmemi ve kalmamı isteyenler var. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Kalmamı isteyenlere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu süreci uzun tutma nedenim adayların seçime sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesiydi"
Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı gün yeniden başkan adayı olmamayı düşündüğünü vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Bu süreci uzun tutma nedenim adayların seçime sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesiydi. Diğer türlü baskın seçim olarak nitelendirilebilirdi. Açıklamayı milli arada yapmayı düşünüyordum ama son gelişmeler beni acele etmem gerektiğine ikna etti. Arkadaşlarımızın hazırlanabilmelerini ve kararlarını sağlıklı verebilmelerini istedim. Bu süreç devam ederken kim aday olursa olsun birbirlerine nazik ve kibar olmalarını rica ediyorum. Dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en sağlıklı olanı yapacaktır. Aday değilseniz bir ay sonra sokaklara çıkarak Beşiktaş'ı bölmeyin. Başkanı yalnız bırakmayın. Ben böyle yapacağım. Katılımın yüksek olması gerekiyor. Rica ediyorum, önceki yönetimleri denetleyin." diye konuştu.
 

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Etiketler; #Beşiktaş
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