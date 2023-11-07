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Yüzücüler, Cumhuriyet için kulaç attı

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26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları etkinlikleri yüzme yarışı ile devam etti

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Yüzücüler, Cumhuriyet için kulaç attı
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğünün gerçekleştirdiği 26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları etkinlikleri Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışı ile devam etti.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın da gençler arasında geçen çekişmeli yarışları izlerken, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan Su Sporları Derneği Başkanı Ender Yeşilyurtlu’ya  teşekkür etti.
Yarışların ardından yarışlarda yer alan gençlere madalyaları Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve Demokrasi Ortaokulu Müdüresi Emine Garanti tarafından takdim edildi.
Özsaygın, etkinliği izlemeye gelen velilere de katılımlarından dolayı teşekkür etti.
 
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