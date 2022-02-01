Ahmet Gürlü’ye başarılı operasyon

Aksa 1.lig ekiplerinden Dörtyol futbol takımı başarılı orta saha oyuncusu Ahmet Gürlü başarılı bir çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Özel bir klinikte Dr. Hüseyin Kalgay tarafından dün gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren operasyonda genç ve başarılı futbolcu Ahmet Gürlü’nün dizindeki çapraz bağlardaki yırtıklara müdahale edilerek başarılı bir ameliyat geçirdi.

İki hafta sonra fizik tedaviye başlayacak olan genç futbolcu Ahmet Gürlü, sürecin iyi devam etmesi kendisine bağlı olduğunu belirten operasyonu gerçekletiren Dr.Hüseyin Kalgay, güçlü bir adale ve fizik yapısına sahip olan Ahmet Gürlü’nün ameliyatında çapraz bağlarındaki yırtıklara müdahale edildiğini ve çok başarılı geçen operasyon sonunda iyi bir çalışma programı uygulayarak yaklaşık altı ay sonra tekrar sahalara dönebileceğini söyledi.

