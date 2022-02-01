MTG gençleri de durdurulamıyor

Necati KÜLAHLILAR

AKSA A2 Süper Ligi’nde Mağusa Türk Gücü A 2 takımı en yakın takipçisi 2. ci sırada bulunan Yonpaş Dumlupınarı 2-0 yenerek puan farkını da altı puana çıkararak liderlğine devam etti. Maraş sahasında oynanan karşılaşmada MAĞUSA TÜRK GÜCÜ doksan dakika sonunda galip gelerek A 2 süper liginde şampiyonluğun en büyük aday olduklarını gösterdiler.

Oynadığı tüm maçları da kazanan MTG A2 takımı bu sezon adeta fırtına gibi esiyor. MTG A’ takımı 16 hafta sonunda rakip kalelere 105 gol atarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

