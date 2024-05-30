Hükümetten Buse Savaşkan'a önemli destek

Başbakan Ünal Üstel, Balkan Şampiyonası şampiyonu Buse Savakan’ı kabul etti. Kabulde konuşan Üstel “Ülkemiz sporunun gelişimine elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz” dedi

Başbakan Ünal Üstel, Balkan Şampiyonası’nda Birincilik elde eden KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan’ı Başbakanlık’ta kabul etti. Başbakan Ünal Üstel’e Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, Kabulde bir konuşma yaparak Buse Savaşkan’ın elde ettiği başarıdan kaynaklı tebrik etti.

Başbakan Ünal Üstel; “Ülkemizin genç sporcusu Buse Savaşkan gençlerimize örnek olmaya devam ediyor. Buse Savaşkan’ın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Hükümet olarak Buse Savaşkan gibi başarılı sporcularımızın sayısının artması en büyük temennimizdir. Bu nedenle hükümet olarak ülkemiz sporunun gelişimine elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Buse Savaşkan’ın katıldığı ve katılacağı tüm organizasyon ve kaplarda ihtiyaç duyulan tüm masrafları (uçak bileti, konaklama, harcırah) ile antrenör desteği Spor Dairesi tarafından karşılanacaktır. Hükümetimiz sadece Buse Savaşkan’a değil, onun gibi başaralı olan ve KKTC’nin ismini Dünyaya duyuran tüm sporculara destek sağlamaya devam edecektir” dedi.

