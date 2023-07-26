Ahmet Çağer, Lapta’da

1.Lig ekiplerinden Lapta bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan sol kanat oyuncusu Ahmet Çağer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde Düzkaya'da geçiren Ahmet yeni sezonda Lapta'nın başarısı için ter dökecek.

