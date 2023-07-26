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Berkem, Pulyacı oldu

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Berkem, Pulyacı oldu
Yenicami'nin tecrübeli futbolcusu Berkem Korbay Yeniboğaziçi'ne transfer oldu. 
Orta alanına takviyeler planlayan Yeniboğaziçi Berkem'i bonservisli olarak kadrosuna kattı.
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