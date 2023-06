Doğan Türk Birliği Müzesi için çalışma başlatıldı

Kulüp başkanı Bayar Piskobulu, kulübün, geçmiş tarihini gelecek nesillere taşımak amacıyla kuracağı Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Müzesi’nde sergilenmesi amacıyla materyal toplamaya başladı

Süper Ligin köklü kulüplerinden Doğan Türk Birliği Spor Kulübü yönetimi kulüp tarihini müzeleştirme yönünde çalışma başlattı.Kulüp başkanı Bayar Piskobulu, yoğun tesisleşme yatırımı ve çalışması yapan kulübün, geçmiş tarihini gelecek nesillere taşımak amacıyla kuracağı Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Müzesi’nde sergilenmesi amacıyla materyal toplamaya başladı.Limasol Türk Spor Kulübü’nden başlayarak elinde Doğan Türk Birliği’nin tarihinden malzemeler bulunanları bunu kulüple paylaşmaya davet eden Bayar Piskobulu sosyal medya aracılığıyla şu çağrıyı yaptı:Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün değerli taraftarları; değerli eski yönetici, teknik adam ve sporcuları, değerli sempatizanları, Hepinizin bildiği gibi son yıllarda kulübümüzde iki bacaklı çok ciddi bir tesisleşme yatırımı ve çalışması yapılmaktadır. Bu çerçevede öncelik verdiğimiz Doğan Türk Birliği Spor Kulübü, Akademi ve Antrenman Tesisleri’ni önümüzdeki ay hizmete açmayı hedefledik. Bu hedefimize hızla ve emin adımlarla yaklaşmaktayızBu proje dahilinde;1- Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Müzesi kurulması2- DTB SK Arşivi'nin genişletilip kayıt altına alınması3- DTB SK belgeseli çekilmesi için çalışmalarımız sürmektedir.Bu aşamada camiamızın siz değerli uyelerinin katkılarına ve yardımlarına ihtiyacımız vardır.Bu amaçla elinde Limasol Türk Spor Kulübü'nün kuruluşundan itibaren her türlü BELGE, FOTOĞRAF veya HER TÜRLÜ MATERYAL (FORMA, TOP, KUPA, AYAKKABI vs.) bulunan camiamızın değerli üyelerini bu projemize katkı yapmaya ve katılmaya davet ediyoruz.Elinizdeki belge ve fotoğraflar imza ve kayıt karşılığı sizlerden alınıp her türlü koruması ve güvenliği sağlanıp dijital ortama aktarılacak ve sizlere iade edilecektir.Bağışlamak istediğiniz forma,top,kupa vs gibi materyaller ise bağışlayıcının adını ve anısını yaşatacak şekilde korunup sergilenecektir. Bağışlamayı tercih etmediğiniz materyaller ise fotoğraflanarak size iade edilecektir.Doğan Türk Birliği camiasının değerli üyeleri,Hepinizi bu büyük projeye katkıda bulunmaya davet ediyoruz.Bu amaçla katkı yapmak isteyen dostlarımızın Keşanlı Muhasebe Bürosu'na başvurarak imza karşılığı teslim etmelerini rica ediyoruz.Adres; Sıvacılar Sok. Keşanlı Tower Kat:1-2 Girne”