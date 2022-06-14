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İrfan Özbaysal ameliyat oldu

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İrfan Özbaysal ameliyat oldu
Mormenekşe’nin başarılı orta saha oyuncusu İrfan Özbaysal, sağ dizinden dış menisküs ameliyatı oldu.
Şu an BTM 2.Lig ekiplerinden Tuzla’da forma giyen İrfan’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve 2 hafta sonra sahalara döneceği öğrenildi.
Mormenekşe Kulübü İrfan’a yapılan ameliyatı şöyle duyurdu:
“Başarılı futbolcumuz İrfan Özbaysal başarılı bir operasyon geçirerek "Dış Minisküs Ameliyatı" olmuştur. Futbolcumuz iki hafta sonra yeşil sahalara dönecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir operasyonu gerçekleştiren Dr Hüseyin Kalgay ve
Etik Hastahanesi sağlık ekibi ve personeline teşekkür ederiz.”
 
 
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