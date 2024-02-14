Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finalistler belirlendi. Dün oynanan maçlar sonucunda çeyrek finale kalan 8 takım belirlenmiş oldu. Kupada Gençlik Gücü – Cihangir maçının galibi penaltılarla belirlenirken diğer maçlar normal sürede tamamlandı.

Çeyrek finale kalan takımlar Doğan T.Birliği, Cihangir, M. Karşıyaka, Göçmenköy, T. H. Dumlupınar, Yenicami, M. Değirmenlik ve Mağusa Türk Gücü oldu.



Kupada 2. Tur maç sonuçları:

Doğan Türk Birliği – Lefke: 4 – 2

CB Gençlik Gücü – Cihangir 0 – 0 (Pen. 3 – 4 )

Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka: 1 – 3

Yalova – Göçmenköy: 0 – 2

Yeniboğaziçi – Tremeşeli H. Dumlupınar: 2 – 4

K. Kaymaklı – Yenicami: 0 – 1

A. Yeşilova – M. Değirmenlik : 0 – 2

Mesarya – Mağusa T. Gücü: 1 – 3

