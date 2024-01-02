Adil, Kaymaklı yolunda

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, 1. Lig lideri Miracle Değirmenlik'in tecrübeli ismi Adil Uçar'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Kaymaklı'nın Adil ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Yeşil siyahlı yönetim izin alıp Adil ile görüştükten sonra Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile de bir görüşme gerçekleştirerek rakamları masaya yatırdı.

Yeşil siyahlı yönetimin Değirmenlik ile yeniden masaya oturarak bu transferi bitirmesi bekleniyor.

