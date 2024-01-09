Adil Değirmenlik'le devam

Geçtiğimiz gün takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli isim Adil Uçar, yeniden yönetimle bir araya gelerek anlaşma sağladı.
Antalya kampı öncesi yaşanan sıcak gelişme sonrasında kulübü ile anlaşma sağlayan Adil Uçar, takımın bugünkü Antalya kampına dahil edildi.
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