banner913
banner932
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
16 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
17 0
 
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
29 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
15 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
18 0
Mertkaya’nın durumu ağır
Mertkaya’nın durumu ağır
118 0
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
İsias Otel davası dördüncü gününde... Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
62 0
banner996
banner985

Adil Değirmenlik'le devam

banner989

banner974
Adil Değirmenlik'le devam
banner971
Geçtiğimiz gün takımdan ayrılma kararı alan tecrübeli isim Adil Uçar, yeniden yönetimle bir araya gelerek anlaşma sağladı.
Antalya kampı öncesi yaşanan sıcak gelişme sonrasında kulübü ile anlaşma sağlayan Adil Uçar, takımın bugünkü Antalya kampına dahil edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.