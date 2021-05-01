Adana Demirspor, süper Lige göz kırptı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında lider Adana Demirspor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek son haftaya lider girdi ve Süper Lig'e yükselme yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü

TFF 1. Lig heyecanı 8 maçla devam etti.

Ligin 33. haftasında lider giren Adana Demirspor sahasında Aydemiz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta Adana Demirspor ikinci yarının 57. dakikasında Pa Dibba ile öne geçti. Mavi-Şimşekler, 66. dakikada ise Tayyip Talha Tunç'un attığı gol ile skoru 2-0 yaptı.

86. dakikada Yunus Akgün karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0

Lider Adana Demirspor rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmayarak Süper Lig yolunda önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Adana Demirspor son haftaya 67 puan ve averajla lider girdi. Balıkesirspor ise 33 puanda kaldı.

Adana Demirspor haftaya Menemenspor deplasmanında kazanırsa rakiplerinin sonuçlarını beklemeden adını Süper Lig'e yazdıracak.

TFF 1. Lig'de son haftaya girilirken ikili ve üçlü averajda avantajlı durumda bulunan Adana Demirspor 67 puanla lider , GZT Giresunspor averajla 67 ikinci ve Yılport Samsunspor ise 67 puanla üçüncü sırada yer alıyor.