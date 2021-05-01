Beşiktaş'tan şampiyonluk yolunda dev adım

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yendi. Ligde oynadığı son 3 maçtan galip ayrılan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş güldü. Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini kendi kalesine David Akintola, Cyle Larin (4), Kevin N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz kaydetti. Beşiktaş, bu sezon bir maçta 7 gol atan ilk takım oldu.

Bu sonuçla ligde 25 galibiyete ulaşan ve puanını 81'e yükselten Beşiktaş, bitime 3 hafta kala birer maçı eksik rakipleri Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a ise 9 puan fark attı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri kalan 3 maçtan 4 puanla ayrılması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Atakaş Hatayspor ise haftayı 57 puanla kapattı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Atakaş Hatayspor da aynı gün Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Maçın hikayesi

Beşiktaş, 2. dakikada David Akintola'nın kendi kalesine kaydettiği golle Atakaş Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Hatay temsilcisi, bu sezon 5. kez topu kendi ağlarına gönderdi.

Cyle Larin, 11. dakikada Beşiktaş adına farkı ikiye çıkardı.

Vodafone Park'ta gol yağmuru! Cyle Larin bir kez daha sahneye çıktı ve 14. dakikada farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Kevin N'Koudou, 38. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 4-0'a getirdi. Golün pasını veren Rachid Ghezzal ise bu sezon ligdeki 17. asistine imza attı.

Kevin N'Koudou, karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fransız futbolcu, yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

Genç futbolcu oyuna girer girmez golü buldu! Rıdvan Yılmaz, 44. dakikada Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti: 5-0. Siyah-beyazlılarda bu sezon 21. farklı futbolcu gol katkısı yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Cyle Larin, 55. dakikada attığı golle karşılaşmada "hat-trick"e imza attı. Beşiktaş, maçta farkı 6'ya çıkardı.

Cyle Larin durdurulamıyor! Skor 7-0. Daha önce Çaykur Rizespor maçında 4 gol atan Kanadalı forvet, ligde 19 gole ulaştı. Larin, Süper Lig tarihinde iki maçta dört gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, evinde Atakaş Hatayspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti.