Adana Demirspor 3 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Hatayspor ise 4 hafta sonra kaybetti

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet Akaydın, Svensson (Dk. 90 Tarık Çamdal), Stambouli, Sinan Kurt, Vargas (Dk.73 Metehan Mimaroğlu), Akintola (Dk.90 Bjarnason) Yunus Akgün (Dk. 84 Semih Güler), Balotelli (Dk.73 Assombalonga)

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Ribeiro, Boudjemaa (Dk. 88 Emre Çolak), El Kaabi (Dk.75 Saint Louis), Lobjanidze (Dk.68 Kamara), Traore (Dk.75 Muhammed Mert), Diouf

Gol: Dk. 64 Yunus Akgün (Adana Demirspor)



Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Adana ekibi 64. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 3 maç sonra kazanan Adan Demirspor puanını 16'ya çıkardı. 4 maç sonra kaybeden Atakaş Hatayspor ise 23 puanda kaldı.

