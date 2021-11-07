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İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık Türkiye rekoru kırıldı!

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N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda 36 yıllık Türkiye rekorunu kıran Hüseyin Can, "36 yıllık bir rekordu, bayağı çalıştım. Bu süreçte çok emek harcadım ve rekoru kırmak nasip oldu bana" dedi

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İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık Türkiye rekoru kırıldı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda 36 yıllık Türkiye Rekoru kırıldı. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcusu milli atlet Hüseyin Can, 2:16.02’lik derecesiyle 1985’ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu. Maratonun ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Hüseyin Can, "36 yıllık bir rekordu, bayağı çalıştım. Bu süreçte çok emek harcadım ve rekoru kırmak nasip oldu bana. Önümüzdeki süreçte daha büyük rekorlar hedefliyorum. Yarış çok eğlenceliydi destekleri oldu herkesin. Bizleri sürekli motive eden insanlar vardı izleyiciler arasında, sürekli Hüseyin diye bağırdılar, hepsine teşekkür ediyorum. İBBSK’ya yeni transfer oldum ve rekor kırarak şampiyon oldum" dedi.
 

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Etiketler; #İstanbul Maratonu
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