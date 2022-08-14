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Adana Demirspor 2'de 2 yaptı

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Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi. İlk 2 haftayı kayıpsız kapatan Adana temsilcisi, maç fazlası ve averajla ile liderliğe yükseldi

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Adana Demirspor 2'de 2 yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor maçını ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Adana Demirspor, Younes Belhanda'nın 41. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da rakibine geçit vermeyen Adana temsilcisi, yeni transfer Henry Onyekuru ile 51. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Maçın skorunu 70. dakikada Adana Demir'den Babajide Akintola ilan etti: 3-0

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Akdeniz ekibi, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi. 

Demir Grup Sivasspor ise 1 puanda kaldı.

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