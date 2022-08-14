banner762
banner815
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
15 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
72 0
 
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
Bentley’nin ilk elektrikli otomobili 2026’ya ertelendi
21 0
Klasikler, Duravit & Pakduş Gece Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Duravit & Pakduş Gece Rallisi’nde buluştu
47 0
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
Bu kafayla gidersek turisti rüyamızda görürüz
30 0
Pedallar Erenköy’de döndü
Pedallar Erenköy’de döndü
19 0
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
Avrupa ülkelerinde Maymun Çiçeği yayılıyor
27 0
banner797

2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödüllerini kazananlar açıklandı

banner476

banner825
2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödüllerini kazananlar açıklandı
Kıbrıs Türk mizah kültürü ve karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan kişilere verilen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni bu yıl almaya değer bulunanlar açıklandı.
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi üyeleri tarafından belirlenen ödüller Ekim ayında yapılacak 21. Uluslararası Zeytin Festivali’nde düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.
Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çakmak tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri”ni kazananlar şunlar:
“Alper Susuzlu (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’na Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Erol Refikoğlu (Mizahi Tiyatro ve Mizahi TV Parodisi Dalında – Oynadığı Oyunlar, Canlandırdığı Karakterler – Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Kadri Şah (Mizahi Öykü Dalında Yaptığı Katkılar nedeni ile); Kenan İnatçı (Taşlama Şiir Dalında Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Milko Dikov (Bulgar Karikatür Sanatı ile Dünya Karikatür Sanatı’na Karikatür Dalında Yaptığı Katkılar Nedeni ile); Mustafa Cemal Azizoğlu (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı’na Yaptığı Katkılar Nedeni ile).
Çakmak, sanatçılara sunulacak ödüllerin “Altın Zeytin Heykeli” ile “Ödül Diploması” olduğunu da kaydetti.



 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.