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Adana Demir'de Hikmet Karaman dönemi

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Adana Demir'de Hikmet Karaman dönemi
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Adana Demirspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Hollandalı teknik adam PatrickKluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, bir süredir hoca arayışlarını sürdürüyordu.
Yapılan görüşmeler neticesinde Adana ekibi takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.
Ligde 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, kupada da 24Erzincanspor'a elendi.
Adana Demirspor geride kalan 20 haftada 29 puan topladı.
 
 
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