Adalet 3 yıl sonra yerini buldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 29 Aralık 2019 tarihinde oynanan Tatlısu HOBSK– Dikmen Gücü BTM 1. Lig maçı sonrasında Tatlısu yöneticisi İbrahim Soydan’ın hakemlerin aracının önünü keserek sportmenliğie aykırı söz ve davranışta bulunduğu gerekçesiyle Disiplin Kurulu'nca Soydan'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını iptal etti.

Tahkim Kurulu kararı şöyle:

Kurul, TK-1/2023-2024 sayılı ve 14/06/2023 tarihli başvuruyu incelemiş olup, Hakem Kurulu Raporu ve gözlemci raporlarını inceledikten ve KTFF BTM disiplin kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, 29/12/2019 tarihinde Tatlısu HOBSK– Dikmen Gücü SK Arasında oynanan BTM 1.Lig müsabakasında, Tatlısu HOBSK‘nın yöneticisi İbrahim Soydan’ın maç esnasında 2. İhtardan dolayı hakem tarafından oyundan ihraç edilmiştir. Maçtan sonra ilgili yönetici maçın hakeminin aracının önünü kesmek suretiyle durdurmuş ve maçın yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı söz ve davranışlarda bulunmuştur. Kanaatimizce maçın hakem ve gözlemci raporlarını inceledikten sonra ilgili yöneticinin maçın hakemine sarf etmiş olduğu sportmenliğe aykırı sözler dışında Disiplin talimatlarımız uyarınca suç teşkil edebilecek hakeme yönelik herhangi bir saldırı fiili, müdahale ve darp girişimi olmamıştır. Bu cihetle, huzurumuzdaki meselede ilgili dönemde verilmiş olan DT md 41/1 (B) md 44/2 tahtında konu yöneticiye herhangi bir ceza verilmesi mümkün değildir. Yukarıdaki gerçekler ışığında BTM kurulunun 3/1/2020 tarihinde vermiş olduğu oy birliği ile bozarız ve ilgili yöneticiye DT 35/1(B) uyarınca 100 gün süreli hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilmiştir. Netice itibariyle kurulumuz ilgili yöneticiye DT 25/2 uyarınca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını iptal ederiz.





