banner913
banner932
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
28 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
19 0
 
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
54 0
Akaryakıta bir zam daha
Akaryakıta bir zam daha
24 0
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
12 0
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
117 0
İnönü şehitleri anıldı
İnönü şehitleri anıldı
25 0
banner964

Trafik tahkikat ekiplerinin önemli başarısı

banner476

banner825
Trafik tahkikat ekiplerinin önemli başarısı
banner960
Lefkoşa’da 1 Temmuz günü ilk saatlerinde meydana gelen kazada, aracı kendi kullandığı halde suçu eşinin üstlendiği ortaya çıkarıldı.  Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Şubesi ekiplerinin ileri tahkikatı sonucunda kazayı yapanın Rüyam Balbaz değil eşi Fırat Özbolayır olduğu tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:
“01.07.2023 tarihinde saat 01:40 raddelerinde Lefkoşa'da Mimar Mehmet Vahip caddesi boyunca SV 098 plakalı salon aracı çift şeritli yolda sol şerit içerisinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Lefkoşa'da sakin Rüyam BALBAZ (K- 31 -KKtc-işçi) seyrettiği yolun sağında bulunan Arsi Motors önlerine geldiğinde, o esnada (Gönyeli’de sakin Özalp HAFIZ (E-58,KKTC,Ticareti) tarafından gidiş istikametinin tersine önü kuzey istikametine bakar şekilde yol içerisinde park halinde bırakılan SV 525 plakalı salon aracın ön kısmına, aracının ön kısmı ile çarpmıştır.
Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta SV 098 plakalı araç sürücüsünün Rüyam BALBAZ olmadığı, Lefkoşa'da sakin Fırat ÖZBOLAY1R (E-36-KKTC-Şoför) olduğu tespit edilmiştir. Rüyam BALBAZ aleyhinde polise yalan bilgi verme suçu ile ilgili olarak Adli Şubeye gönderildi.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.