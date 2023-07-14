Trafik tahkikat ekiplerinin önemli başarısı

Lefkoşa’da 1 Temmuz günü ilk saatlerinde meydana gelen kazada, aracı kendi kullandığı halde suçu eşinin üstlendiği ortaya çıkarıldı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Şubesi ekiplerinin ileri tahkikatı sonucunda kazayı yapanın Rüyam Balbaz değil eşi Fırat Özbolayır olduğu tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili polisten şu açıklama yapıldı:

“01.07.2023 tarihinde saat 01:40 raddelerinde Lefkoşa'da Mimar Mehmet Vahip caddesi boyunca SV 098 plakalı salon aracı çift şeritli yolda sol şerit içerisinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Lefkoşa'da sakin Rüyam BALBAZ (K- 31 -KKtc-işçi) seyrettiği yolun sağında bulunan Arsi Motors önlerine geldiğinde, o esnada (Gönyeli’de sakin Özalp HAFIZ (E-58,KKTC,Ticareti) tarafından gidiş istikametinin tersine önü kuzey istikametine bakar şekilde yol içerisinde park halinde bırakılan SV 525 plakalı salon aracın ön kısmına, aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri tahkikatta SV 098 plakalı araç sürücüsünün Rüyam BALBAZ olmadığı, Lefkoşa'da sakin Fırat ÖZBOLAY1R (E-36-KKTC-Şoför) olduğu tespit edilmiştir. Rüyam BALBAZ aleyhinde polise yalan bilgi verme suçu ile ilgili olarak Adli Şubeye gönderildi.”

