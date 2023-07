Dem’sCons. Çanakkale’de üç imza birden

Dem’sCons Çanakkale, 1.ligde zirveye oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Süleyman Can yönetimi Mağusa Türk Gücü’nden Uvanç Recaioğlu, Barın Bozak ve Anıljan Jorayev’le anlaşarak imzaları attırdı

Dem’sCons. Çanakkale Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan yönetimindeki yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken, takımın ihtiyaç duyulan mevkiler içinde daha önceden anlaşmaya vardığı oyunculara resmi imzalar attırılmaya başlandı. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons Çanakkale, 1.ligde zirveye oynayabilecek kadro kurmak için kolları sıvayan başkan Süleyman Can yönetimi Mağusa Türk Gücü’nden UvançRecaioğlu, Barın Bozak ve AnıljanJorayev ile anlaşmaya varılarak kadrosuna kattı.Mağusa Türk Gücü ile anlaşarak UvançRecaioğlu, Barın Bozak, AnıljanJorayev’i kiralık olarak transfer eden Dem’sCons. Çanakkale’da başkan Süleyman Can, Asbaşkan ve Futbol Federasyon temsilcisi Abbas Mendeli, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzalar atıldı. İlk resmi kiralık transferleri gerçekleştiren Gazimağusa’nın yeşil beyazlı takımı Dem’sCons. Çanakkale’da transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon zirveye oynayan bir takım yaratmak isteyen Dem’sCons. Çanakkale başkanı Süleyman Can yönetimi, UvançRecaioğlu, Barın Bozak, AnıljanJorayev’i renklerine bağlayarak ilk resmi transferleri gerçekleştirmesinin ardından görüşmekte olduğu bazı futbolcular ile de anlaşma noktasına geldiği ve hafta başı imzaların atılması bekleniyor.