Açılış maçının hakemi Ali Özer

Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ligde lider olan Yenicami ile ilk 3 puanını alan Lefke arasında Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanacak olan dördüncü haftanın açılış maçını Ali Özer yönetecek.
Süper Ligde cumartesi 3 Pazar günü ise 4 maç oynanacak.
Birinci Lig’de ise Cumartesi 5 Pazar günü ise 3 maç oynanarak dördüncü hafta maçları tamamlanacak.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler ve programı şöyle:
AKSA SÜPER LİG
14 EKİM CUMA(19.00)
16 Ağustos Stadı: Lefke – Yenicami (Ali Özer)
15 EKİM CUMARTESİ(15.30)
Atatürk Stadı: CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Türk Ocağı (Mehmet Sezener)
Cihangir Stadı: Cihangir – Hamitköy (Şakir Azizoğlu)
16 EKİM PAZAR (15.30)
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Merit A. Yeşilova (Tufan Çerçioğlu)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Göçmenköy (Serhan Şimşek)
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mesarya (Hüseyin Eyyüpler)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü (Ferhat Tuna)
AKSA BİRİNCİ LİG
15 EKİM CUMARTESİ (15.30)
Tahsin MertekçiStadı:Yalova – Mormenekşe (Fehim Dayı)
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Esentepe (Osman Özpaşa)
H. AltıncıoğluStadı:İncirli – Miracle Karşıyaka (Mustafa Öztugay)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Dörtyol (Abdullah Genç)
Mete Adanır Stadı: Düzkaya – Binatlı (Kerem Eran)
16 EKİM PAZAR (15.30)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – M. HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)
İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Yenierenköy (İsmail Ercan)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi (Hakan Ünal)
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