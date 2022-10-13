Açılış maçının hakemi Ali Özer

Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde lider olan Yenicami ile ilk 3 puanını alan Lefke arasında Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanacak olan dördüncü haftanın açılış maçını Ali Özer yönetecek.

Süper Ligde cumartesi 3 Pazar günü ise 4 maç oynanacak.

Birinci Lig’de ise Cumartesi 5 Pazar günü ise 3 maç oynanarak dördüncü hafta maçları tamamlanacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler ve programı şöyle:



AKSA SÜPER LİG

14 EKİM CUMA(19.00)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Yenicami (Ali Özer)

15 EKİM CUMARTESİ(15.30)

Atatürk Stadı: CB Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Türk Ocağı (Mehmet Sezener)

Cihangir Stadı: Cihangir – Hamitköy (Şakir Azizoğlu)

16 EKİM PAZAR (15.30)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Merit A. Yeşilova (Tufan Çerçioğlu)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Göçmenköy (Serhan Şimşek)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mesarya (Hüseyin Eyyüpler)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü (Ferhat Tuna)

AKSA BİRİNCİ LİG

15 EKİM CUMARTESİ (15.30)

Tahsin MertekçiStadı:Yalova – Mormenekşe (Fehim Dayı)

Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Esentepe (Osman Özpaşa)

H. AltıncıoğluStadı:İncirli – Miracle Karşıyaka (Mustafa Öztugay)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Dörtyol (Abdullah Genç)

Mete Adanır Stadı: Düzkaya – Binatlı (Kerem Eran)

16 EKİM PAZAR (15.30)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – M. HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)

İskele Cumhuriyet Stadı: Pera L. G. Birliği – Yenierenköy (İsmail Ercan)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Girne H. Evi (Hakan Ünal)



