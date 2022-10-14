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Dikkatsizlik kaza getirdi

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Dikkatsizce Haspolat-Taşkent Anayolu’na çıkış yapan van araç, otobüsle çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

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Dikkatsizlik kaza getirdi

Haspolat Çemberi'nde dün meydana gelen trafik kazasında otobüs ile bir araç çarpıştı, kazada yaralanan olmadı. 
Dün saat 11:30 sıralarında, Haspolat Çemberi’nin kuzey kısmındaki servis yolu üzerinde, 28 yaşındaki Murat Taş yönetimindeki LR 397 plakalı araç ile dikkatsizce Haspolat-Taşkent Anayolu’na çıkış yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde kuzey seyreden 62 yaşındaki Ali Güneş yönetimindeki NS 781 plakalı otobüsün sol yan kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.


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