banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Cumhurbaşkanı Tatar, İİT 15. İslam Zirvesi’nde

banner1020

Tatar, zirvenin resmi açılışından önce üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar, İİT 15. İslam Zirvesi’nde
banner971
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin yapılacağı konferans merkezinde Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kapıda karşılandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvenin resmi açılışından önce üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.