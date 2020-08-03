90 bin TL’lik kupa sahibini bekliyor

Atatürk Stadında, Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda final maçını kazanan takım, 90 bin TL’lik ödülün de sahibi olacak

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda final,7 Ağustos Cuma saat 20.00'de Lefkoşa Atatürk Stadında, Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak.

NicosiaGroup ile KTFF arasında imzalanan protokol gereği NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nı kazanan takım 90 bin TL alacak, finalistin para ödülü ise 50 bin TL olacak. Yarı finalde elenen takımlar 15’er bin TL, çeyrek finalde kupaya veda eden takımlar 7 bin 500’er TL para ödülü kazandılar.

Öte yandan bir kişi de yapılacak çekilişle birlikte Nissan March marka araba kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılacak çekilişle 2 kişiye Sunny 46 ekran televizyon, yine 2 kişiye de I Phone 11 cep telefonu verilecek. Maçları takip eden her futbolsevere 1 bilet verilirken, kazananlar NicosiaGroup Kıbrıs Kupası finalinde yapılacak çekilişte duyurulacak.

