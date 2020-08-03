Arda Erkan anısına “Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile Uluslararası Kite Surf etkinliği, VI. kez düzenlenirken, Arda mavinin derinliklerinde selamlandı

Beş yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, 1 – 2 Ağustos, Cumartesi – Pazar günleri geleneksel Kite Surf etkinliğinin 6.sı ile anıldı. Uyuşturucuyla mücadelede bir misyon yüklenen Arda’yı mavinin derinliklerinde selamladık. "Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Kite SurfEtkinliği’nin altıncısı 1-2 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde, HeavenSurf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor. Organizasyona Motosiklet Sporları Birlik ve Kulüpleri Komitesi (KAMOK) da katkı koydu.

Etkinlik sonunda katılımcılara hitaben Arda’nın babası kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra ise Arda’nın anne ve babası tarafından HeavenSurf House yönetici ve eğitmeni Uğur Sayılır’a, Motosiklet Sporları Komitesi’ne katkı koyan Çetin Uzun Özmarin’e, Meriç Avunduk’a ve Kite Surf sporcularına teşekkür belgeleri takdim edildi. Katılımcılar bu anlamlı günü hep birlikte fotoğraflayarak ölümsüzleştirdiler.

Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfçüler, motor severler ve halkımız bu etkinlikte buluşmaları ve birlikte olmaları farklı bir anlam kattı.

Etkinlikte, Arda beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle gençlerimize ve toplumumuza ışık tutmak için hep yanımızda olacağı vurgusu yapıldı.



