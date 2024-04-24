banner913
banner932
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
21 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
17 0
 
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
19 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
38 0
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
31 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
20 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
20 0
banner1012

U18 Kızlar Ligi Şampiyonu Çamlıkspor

banner1020

U18 Kızlar Liginde Final Serisi ikinci karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor(GMBÇS) rakibi DAÜ’yü 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve 2023-2024 Sezonu U18 Kızlar Ligi Şampiyonu oldu

banner974
U18 Kızlar Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
banner971
Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar Liginde Final Serisi ikinci karşılaşması dün akşam Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor(GMBÇS) ile DAÜ arasında oynandı. Müsabakadan 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf GMBÇS oldu ve bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı ve 2023-2024 Sezonu U18 Kızlar Ligi Şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.