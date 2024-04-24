U18 Kızlar Ligi Şampiyonu Çamlıkspor

U18 Kızlar Liginde Final Serisi ikinci karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor(GMBÇS) rakibi DAÜ’yü 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve 2023-2024 Sezonu U18 Kızlar Ligi Şampiyonu oldu

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar Liginde Final Serisi ikinci karşılaşması dün akşam Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor(GMBÇS) ile DAÜ arasında oynandı. Müsabakadan 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf GMBÇS oldu ve bu sonuçla seride durumu 2-0 yaptı ve 2023-2024 Sezonu U18 Kızlar Ligi Şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi.

