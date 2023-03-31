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3 dakika erken bitirdi, hatasını son anda fark etti

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3 dakika erken bitirdi, hatasını son anda fark etti
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Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 yendiği müsabakada ilginç bir olay yaşandı.
Maçın oynanmamış süresi 10 dakika olarak gösterildi. Buna rağmen hakem Burak Olcar, bu süre tamamlanmadan maçın son düdüğünü çaldı.
Olcar, kenardan gelen uyarı üzerine hatasını fark etti. Daha sonra soyunma odasına yönelen oyuncuları sahaya çağırdı ve maça kaldığı yerden devam edildi
 
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