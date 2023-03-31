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Altın Kurdele sporcularının performansı beğenildi

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Antalya’da düzenlenen kulüpler arası Ritmik Cimnastik müsabakalarında gençler kategorisinde yarışan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü sporcuları, gösterdikleri performans ile alkışlandılar

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Altın Kurdele sporcularının performansı beğenildi
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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı ülkemizde ritmik cimnastikbranşını icra eden tek kulüp olan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, Antalya’da düzenlenen kulüpler arası Ritmik Cimnastik müsabakalarında gençler kategorisinde yarıştı.
Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü sporcuları, ilk defa yarıştıkları gençler kategorisinde gösterdikleri performans ile alkışlandılar.
KKTC Cimnastik Federasyonundan, Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübünün Antalya’da yarışmasıyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü sporcularının, ilk defa yarıştıkları gençler kategorisinde gösterdikleri performans, Antalya’da gelecek adına bizleri umutlandırmıştır.
Müsabaka sonrasında ekibimizle yakından ilgilenen TC Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen'e, başkan vekili İsmail Göktekin'e, il müdürü Yavuz Gürhan'a çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı ve hocamız Lidya Sarak Alıcı’yı da başarılarından dolayı tebrik ederiz.”
 
 

Etiketler; #Ritmik Cimnastik #Altın Kurdele
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