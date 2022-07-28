13 futbolcu serbest transfer hakkı elde etti

Federasyon’dan yapılan açıklamada tüm başvurular incelendiğinde başvuru yapan 2 futbolcu dışında KTFF Statü ve Talimatları gereği serbest transfer hakkı kazanan futbolcular aşağıdaki listede açıklandı.
|FUTBOLCU ADI SOYADI
|DOĞUM TARİHİ
|KULÜBÜ
|1
|ADİL YALÇIN UÇAR
|20/08/1989
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|2
|AHMET SÖNMEZ
|30/06/1987
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|3
|BAYRAM ANDAY
|08/08/1990
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|4
|ÇAĞRI KIRAL
|02/11/1989
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|5
|ERCAN SAMANCIOĞLU
|30/07/1994
|YENİCAMİ AK
|6
|HALİL UÇAR
|10/01/1993
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|7
|HÜSEYİN KONYALIOĞLU
|29/09/1990
|KARŞIYAKA ASK
|8
|MEHMET KOYUNCU
|14/02/1991
|KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
|9
|MEHMET ÖZERALP
|04/10/1989
|LEFKE TSK
|10
|MUSA ŞANLIER
|15/10/1989
|CİHANGİR GSK
|11
|SERCAN DEMİRMAN
|09/07/1990
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|12
|YUSUF KUMAŞ
|03/01/1993
|MIRACLE DEĞİRMENLİK
|13
|YUSUF YONTAR
|01/04/1991
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Futbol Federasyonu başvuru yapan futbolcu Mehmet Barkınay ile futbolcu Yasin Kurt’un dilekçelerinin incelenmiş olup, serbest transfer hakları bulunmadığı nedeniyle KTFF tarafından reddedildiğini bildirdi. Gerekçeli kararların ileriki günlerde açıklanacağı kaydedildi..