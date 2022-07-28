13 futbolcu serbest transfer hakkı elde etti

FUTBOLCU ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ KULÜBÜ 1 ADİL YALÇIN UÇAR 20/08/1989 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 2 AHMET SÖNMEZ 30/06/1987 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 3 BAYRAM ANDAY 08/08/1990 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 4 ÇAĞRI KIRAL 02/11/1989 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 5 ERCAN SAMANCIOĞLU 30/07/1994 YENİCAMİ AK 6 HALİL UÇAR 10/01/1993 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 7 HÜSEYİN KONYALIOĞLU 29/09/1990 KARŞIYAKA ASK 8 MEHMET KOYUNCU 14/02/1991 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 9 MEHMET ÖZERALP 04/10/1989 LEFKE TSK 10 MUSA ŞANLIER 15/10/1989 CİHANGİR GSK 11 SERCAN DEMİRMAN 09/07/1990 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 12 YUSUF KUMAŞ 03/01/1993 MIRACLE DEĞİRMENLİK 13 YUSUF YONTAR 01/04/1991 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilan edilen Serbest Transfer müracaatları 22 Temmuz 2022 tarihinde son buldu. Futbol Federasyonu bu sürede Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinde hizmet eden 15 futbolcunun KTFF’ye başvuruda bulunurken, 13 futbolcunun başvurusu kabul edildiğini duyurdu.Federasyon’dan yapılan açıklamada tüm başvurular incelendiğinde başvuru yapan 2 futbolcu dışında KTFF Statü ve Talimatları gereği serbest transfer hakkı kazanan futbolcular aşağıdaki listede açıklandı.KURT VE BARKINAY’A REDFutbol Federasyonu başvuru yapan futbolcu Mehmet Barkınay ile futbolcu Yasin Kurt’un dilekçelerinin incelenmiş olup, serbest transfer hakları bulunmadığı nedeniyle KTFF tarafından reddedildiğini bildirdi. Gerekçeli kararların ileriki günlerde açıklanacağı kaydedildi..