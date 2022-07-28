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Rum Telekomünikasyon Dairesi “East Med Corridor” sistemine katıldı

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Rum Telekomünikasyon Dairesi “East Med Corridor” sistemine katıldı
Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) Salı günü Atina’da gerçekleştirilen imza töreniyle, “East Med Corridor (EMC)” deniz altı kablo sistemine dahil oldu.
Alithia gazetesi, Rum Telekomünikasyon Dairesi’nin (CYTA) salı günü Atina’da gerçekleştirilen imza töreniyle, “East Med Corridor (EMC)” deniz altı kablo sistemine dahil olduğunu yazdı.
Haberde, Singapur’dan başlayarak Suudi Arabistan, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’dan geçerek Fransa’da son bulacak EMC kablo sisteminin yapımına sonbaharda başlanacağı, 2025 yılında ise tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade edildi.
CYTA Başkanı Mihalis Yoannis konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu sistemin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı, Avrupa’nın veri alış verişinde merkez konuma getireceğini belirtti.
 
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