100. Yıl Stadının zemini iyileştiriliyor

Tarihinde ilk kez K-PET Süper Ligde mücadele edecek olan Mesarya’da yeni sezonun heyecanı yaşanırken, sarı kırmızılıların maçlarını oynadığı Paşaköy 100. Yıl Stadının da zemini iyileştiriliyor.

Oldukça deforme olan zemin için ara dönemi iyi değerlendiren Mesarya yöneticileri zemini ekti. Büyüyen çimler de biçme aşamasına gelirken, geçtiğimiz gün ilk biçim gerçekleştirildi.

Halı gibi bir zemine kavuşan Paşaköy 100. Yıl Stadı, ilk kez futbolumuzun en önemli takımlarına ev sahipliği yapacak.

