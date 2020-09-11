BTM’de 9. hafta oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Program ve Saat 17:00’de başlayacakmaçları yönetecek hakemler şöyle;

BTM Birinci Lig Birinci Grup

12 Eylül Cumartesi

Bafra – Yeni Erenköy, Mehmetçik Stadı, Yusuf Atlar

Ergazi – Yedikonuk, Cumhuriyet Stadı, Cemal Sarı

Sipahi – Kumyalı, Yeni Erenköy Stadı, Burak Mandralı

BTM İkinci Lig İkinci Grup

12 Eylül Cumartesi

Ötüken – Karadeniz 61, Cemal Balses Stadı, Şakir Azizoğlu

13 Eylül Pazar

Boğaziçi – Civisil, Eray Vudalı Stadı, Berk Bağrıkara

BTM İkinci Lig Üçüncü Grup

13 Eylül Pazar

Güvercinlik – Pile, Dörtyol Stadı, Hüseyin Özaşık

Mutluyaka – Çayönü, Osman Ergün Mehmet Stadı, Nejmi Bulut

Yenişehir – Pergama, Canbulat Stadı, Cenk Aras Özfuttu

BTM İkinci Lig Dördüncü Grup

12 Eylül Cumartesi

Akıncılar – Gaziköy, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Ömer Köse

Gönendere – Kırıkkale, 3 Şehitler Stadı, Murat İzci

BTM İkinci Lig Beşinci Grup

12 Eylül Cumartesi

Haspolat – Bahçeli, Göçmenköy Stadı, Olgun Canik

Alayköy – Demirhan, Mustafa Üçöz Stadı, Ferhat Tuna

13 Eylül Pazar

Ağırdağ – Pınarbaşı, Göçmenköy Stadı, Ahmet Özkurtuluş

BTM İkinci Lig Altıncı Grup

12 Eylül Cumartesi

Kalkanlı – Akdeniz, Alpay Volkan Antrenman Sahası, Özalp Ürüncüoğlu

Sadrazam Kayalar – Çamlıbel, Şht Şevket Kadir Stadı, Halil Atlar

BTM İkinci Lig Yedinci Grup

12 Eylül Cumartesi

Gaziveren – Yeşilyurt, Bilal İyigün Stadı, Arif Malek

Serhatköy – Gayretköy, Güzelyurt Sentetik Saha, Mehmet Volkan Çelik

Akçay – Mevlevi, Akçay Stadı, İsmail Ercan



