Ne Gürcistan ne Çekya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve her iki ekip de puanla tanıştı

Stat: Volkspark

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia (Dk. 82 Gvelesiani), Kashia, Dvali, Tsitaishvili (Dk. 62 Lochoshvili), Davitashvili (Dk. 62 Chakvetadze), Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia (Dk. 82 Lobjanidze), Mikautadze (Dk. 88 Kvilitaia)

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Provod (Dk. 81 Barak), Soucek, David Jurasek (Dk. 81 Sevcik), Cerny (Dk. 55 Matej Jurasek), Hlozek (Dk. 55 Lingr), Schick (Dk. 68 Chytil)

Goller: Dk. 45+4 Mikautadze (Gürcistan), Dk. 59 Schick (Çekya)



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takımımızın da yer aldığı F Grubu'nda Gürcistan ile Çekya kozlarını paylaştı.

Hamburg’da bulunan Volkspark Stadyumu'nda oynanan karşılaşma TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlandı. Mücadele karşılıklı ataklarla başladı.

Müsabakanın 23. dakikasında Çekya'nın bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan Coufal'ın uzun kullandığı taç atışıyla ceza sahasında karambol oluştu. Hlozek'in vuruşunda kaleci Mamardashvili'den seken top tekrar Çek futbolcuya çarparak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından topa elle dokunduğu tespit edilen Hlozek'in attığı gol, geçerlilik kazanmadı.

45+4. dakikada Gürcistan penaltıdan golü buldu. Kvaratskhelia'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, penaltı noktası üzerindeki Hranac'ın eline çarptı. Hakem Daniel Siebert, VAR incelemesinin ardından elle oynamayı tespit ederek beyaz noktayı gösterdi. Georges Mikautadze, penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek golü buldu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gürcistan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Coufal'ın kullandığı kornerde, kale sahasındaki Lingr'in kafa vuruşunda top direğe çarptı. Arka direkte bomboş durumdaki Patrik Schick, dönen topu kaleye göndererek durumu 1-1'e getirdi.

Gürcistan, Saba Lobjanidze ile 90+5. dakikada net bir pozisyondan yararlanamadı ve müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu skorla her iki ekip de hanelerine 1 puan yazdırdı.

Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrılmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmişti.

İki takım ilk kez karşılaştı

Gürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü.

Gürcistan ise Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılıyor.