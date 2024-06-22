Gemikonağı'nda geçen cumartesi Pakistan uyruklu LAÜ öğrencisi Naveed Akbar'ın hayatını kaybettiği trafik kazasından bir hafta sonra, Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütlerinin girişimiyle bugün öğleden sonra kaza yerinde eylem yapıldı.Eylemde, Akbar’ın, arkadaşıyla deniz kenarında bankta otururken alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ve kazaya yol açan kişinin KKTC’de yargılanmayacak olmasına tepki gösterilerek hem yerel yönetimlerin hem de hükümetin trafik güvenliği için gereken önlemleri alması istendi.Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu’nun ülkede ve bölgede meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlediği eyleme örgüt temsilcileri yanında LAÜ öğrencileri ve trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler de katıldı.“Kaza değil cinayet”, “Tek suçu bankta oturmaktı” yazılı pankartlar da taşınan eylemde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yanında Naveed Akbar’ın nişanlısının annesi ve şubat ayında Tatlısu’daki kazada oğlunu kaybeden anne Gönül Sağır da konuşma yaptı.Konuşmalarda Pakistan’dan üniversite eğitimi için ülkeye gelen 22 yaşındaki Naveed Akbar’ın hayatını kaybettiği yerde daha önce de çok kaza olduğu ve ölümlü kazalar da meydana geldiği kaydedilerek acil önlem talebi vurgulandı.Lefke’nin ilçe yapıldığı halde bunun gereklerinin yerine getirilmediğini de kaydeden örgüt temsilcileri, kazadan duydukları üzüntüyü ifade ederek Akbar’ın ailesine ve arkadaşlarına destek belirtti.Sivil toplum örgütü temsilcileri, LAÜ’deki yabancı öğrencilerin sorunlarına da değinerek yetkilileri çözüm üretmeye çağırdı.Naveed Akbar’ın nişanlısının annesi de konuşmasında, evlilik hazırlığı yaptıkları bir dönemde meydana gelen kaza yüzünden kızının ve kendilerinin yaşadığı acıyı ifade ederek “Kızımın hayalleri yıkıldı, sağlığı bozuldu” diye konuştu.Trafik kazasında oğlunu kaybeden anne Gönül Sağır ise konuşmasında, adalet vurgusu yaptı ve destek istedi. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını vurgulayan Sağır, “Trafik kazaları sosyal bir sorundur, siyaset üstü bir sorundur. Sorumsuz, hız tutkunu, alkollü sürücüler yüzünden biz evlatlarımızı kaybettik. Trafik kazalarına 'dur' diyoruz... Gençlerimiz artık ölmesin. 2023’te 48, bu yıl bugüne kadar da 21 insanımız öldü, lütfen duyarsız kalmayın” diye konuştu.