2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa, Belçika'yı 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakada turlayan taraf Fransa oldu. Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, çeyrek final biletini cebine koydu.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Fransa'ya turu getiren golü 85'te Kolo Muani kaydetti.

Fransa, çeyrek finalde İngiltere-Slovenya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

34. dakikada Kounde'nin sağdan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

61. dakikada De Bruyne'ün savunma arkasına ara pasına hareketlenen ve sağdan ceza sahasına giren Carrasco'nun kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda savunmada Hernandez kritik bir hamleyle son anda yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

71. dakikada soldan bindiren Mangala'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lukaku'nun sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

74. dakikada duran topun ardından oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Saliba'nın yakın direğe şutunda top auta gitti.

83. dakikada Doku'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan De Bruyne'ün şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi.

85. dakikada Fransa öne geçti. Kante'nin pasında sırtı dönük ceza sahası içinde topu alan Muani'nin topu sağına çekerek yaptığı vuruşta, savunmada Vertonghen'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşma, 1-0 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.